رسالة من إبراهيموفيتش للاعبي السويد بعد الخسارة أمام إنكلترا!

الأحد, 8 تموز 2018 الساعة 14:18 | رياضة, مونديال روسيا 2018

رسالة من إبراهيموفيتش للاعبي السويد بعد الخسارة أمام إنكلترا!

جهينة نيوز

أرسل نجم المنتخب السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس الأمريكي الحالي، رسالة إلى منتخب بلاده بعد الخسارة أمام إنكلترا 0-2 في ربع نهائي كأس العالم 2018.

ونشر إبراهيموفيتش في تغريدة عبر صفحته الرسمية في تويتر، قال فيها: "يجب على كل لاعب الحصول على كرة ذهبية في المنتخب السويدي، ما فعلوه سوف يتذكره الجميع إلى الأبد، شكرا لكم على العرض الذي قدمتموه في المونديال".

وودعت السويد مونديال روسيا بعد خسارتها أمام إنجلترا بهدفين دون رد في ربع نهائي العرس الكروي العالمي أمس السبت.

وتلتقي إنكلترا في نصف نهائي كأس العالم 2018 مع منتخب كرواتيا الذي تغلب على نظيره الروسي بركلات الجزاء 4-3 بعد تعادلهما 1-1، في الوقت الأصلي للمباراة وبالنتيجة ذاتها بعد الشوطين الإضافيين.


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