مقتل مسلحين من ميليشيا "حراس الدين" اثر هجومهم على نقاط الجيش بريف ادلب.. عرف منهم بالاسماء؟

جهينة نيوز

قتل 10 مسلحين من ميليشيا "حراس الدين" التابع لـ تنظيم "القاعدة"، وبعضهم من جنسيات اجنبية، إثر وقوعهم في حقل ألغام تابع للجيش السوري، لدى محاولتهم الهجوم على نقاطه على جبهة قرية الويبدة بريف ادلب الجنوبي الشرقي بحسب ما أقرّ به "ناشطون معارضون".

وعُرف من القتلى:

1ـ ابو أمجد جرجناز "كتيبة ابو عمر سراقب".

2ـ ابو هاجر جرجناز "كتيبة ابو عمر سراقب".

3ـ ابو اسامة بتار "كتيبة البتار".

4ـ ابو اسلام بتار "كتيبة البتار".

5ـ نعمة الله المهاجر "كتيبة البتار".

6ـ ابو الزبير الحلبي "كتيبة البتار".

7ـ ابو حمزة المصري "كتيبة البتار".

8ـ ابو ذر الليبي "كتيبة البتار".