سلوى جميل: عودتي في مسلسل «روزنا» خطوة أولى!

جهينة نيوز:

قالت الفنانة سلوى جميل التي شاركت في مسلسل «روزنا» شارحة سبب غيابها لسنوات طويلة عن الدراما: القصة ليست خياراً، أنا من حلب والمشكلة الأساسية الّتي يخلقها بعض المنتجين، وأحياناً بعض المخرجين بحجّة اللهجة، فأنا ممثلة يمكن أن أتحدث معك بالتونسي، اللّبناني، أو أي لهجة أخرى، والخطأ هو حصر اللّهجة الحلبيّة بحلب ونجوم حلب، أو اللهجة السّوريّة أو الشّامية بنجوم الشّام، هذا الموضوع ضروري جدّاً للفهم. مضيفة حسبما نقلت عنها مواقع فنية: «عودتي من خلال روزنا هي الخطوة الأولى، وعدتُ ووافقت على الدّور بشكل مباشر من دون تفكير لأن همي الأول هو الرسالة منه لكل أم عانت وتحمّلت آلام الحرب، كل أم سورية وليست حلبية فقط! رسالة كبيرة أردت حملها بأمانة وإيصالها إلى كل أم على اختلاف اللّهجات، والقادم أجمل».