الصين تقترح على روسيا تشغيل إنترنت فضائي

الأحد, 8 تموز 2018 الساعة 12:40 | تكنولوجيا, إنترنت

الصين تقترح على روسيا تشغيل إنترنت فضائي

جهينة نيوز

عرض مسؤولون صينيون خلال محادثات في موسكو على مؤسسة "روس كوسموس" الروسية مناقشة سبل إطلاق شبكة شبيهة بـ OneWeb و Starlink تضم مجموعة من الأقمار الاصطناعية لدخول الإنترنت عبرها.

ونقلت نوفوستي، عن مصدر في القطاع الصاروخي الفضائي الروسي: "خلال اللقاء الثنائي في 4 يوليو، عرض الوفد الصيني الذي قدم إلى موسكو للتعارف مع إدارة "روسكوسموس" الجديدة، خطته الخاصة لتشكيل مجموعة أقمار متعددة المستويات بمشاركة روسية".

وفي وقت سابق، عرضت "روسكوسموس" منظومة الأقمار الصناعية Efir وذكرت، أن تنفيذ مشروع للإنترنيت المستقل باستخدام هذه الأقمار، يتطلب إنفاق حوالي 300 مليار روبل.

وأشارت إلى أنه ولكي يتمكن الإنترنت الفضائي من تغطية كل مساحة روسيا، يجب أن تضم المجموعة أكثر من 70 قمرا وحوالي 300 قمر لتغطية باقي الكرة الأرضة.


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