"التحالف الدولي" يؤكد بقاءه في سوريا!

جهينة نيوز

أكد قائد العمليات الخاصة "للتحالف الدولي" في العراق وسوريا جيمس جيرارد، أن "قوات التحالف الدولي باقية في سوريا لحين إتمام العملية السياسية في هذا البلد".

وأضاف جيرارد في تصريح لقناة "العربية" السعودية "نحن ندرك تماما أن الحرب على داعش لم تنته بعد، رغم تحرير قوات سوريا الديمقراطية مناطق في سوريا وآثار الشر لا تزال موجودة هنا".

وتابع "نحن نريد مساعدة أهالي الرقة ومنبج لاستعادة السلام والأمن في مناطقهم، لهذا فنحن باقون إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية يقبل بها السوريون ويوافقون عليها. علينا التأكد من تحقيق الاستقرار وتدريب عناصر الأمن الداخلي في مناطق شمال شرقي سوريا، كي يكونوا قادرين على ضمان عدم عودة داعش إليهم" حسب قوله.

وأضاف: "هناك أطراف خارجية تعمل على إفساد العلاقة بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، بعد تحقيقهما نجاحات ميدانية في هذا الجزء من سوريا، ويبذلون قصارى جهدهم لكسر هذه العلاقة، ولهذا نرى أهالي الرقة مستمرين في القتال، رغم محاولات لاعبين خارجيين عرقلة ذلك. أهالي الرقة يركزون الآن على إعادة المدينة إلى وضع أفضل" حسب زعمه.

وفي رده على ما إذا كان هناك خلاف بين تركيا والولايات المتحدة لاسيما بعد إعلان أنقره رفضها وجود عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" على الحدود، قال جيرارد إن تركيا والولايات المتحدة لا يمكن أن تنشب بينهما حرب أو خلاف لأن الدولتين حليفتان في حلف الناتو.