اصابة 4 بتحطم مروحية طبية على طريق سريع بشيكاغو

جهينة نيوز

قال مسؤولون إن أربعة أشخاص أصيبوا إثر تحطم طائرة هليكوبتر طبية على طريق سريع في شيكاغو بولاية ايلينوي الأمريكية الليلة الماضية.

وذكر بيان لهيئة الطيران المدني أن الطيار وجه نداء استغاثة عبر اللاسلكي من الطائرة التابعة للإسعاف الطائر اليوم الأحد قبل أن تسقط على الطريق السريع بعد ذلك بفترة وجيزة.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن مريضا بالإسعاف الطائر في حالة حرجة في حين صُنفت حالات الطيار واثنين آخرين كانوا على متن الطائرة بأنها مستقرة.

ولم يصب أحد على الأرض وتحقق الهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل في الحادث.

رويترز