امريكا: العقوبات على كوريا الشمالية باقية حتى نزع سلاحها النووي

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد، أن العقوبات على كوريا الشمالية باقية لحين نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع مع وزيري خارجية اليابان وكوريا الجنوبية: "ستبقى العقوبات، حتى تنفذ كوريا الشمالية نزع السلاح النووي الكامل والقابل للتحقق منه كما وعد الزعيم كيم جونغ أون."

وأشار وزير الخارجية الأمريكي أيضًا إلى أنه خلال المحادثات التي جرت في بيونغ يانغ ، ناقش الطرفان بالتفصيل: "ما يعني نزع السلاح النووي الكامل".

وأضاف: "إنهم يدركون أن نزع السلاح النووي دون تأكيده لا معنى له".وأشار إلى أن كوريا الشمالية أكدت التزامها بنزع سلاحها النووي وعزمها على تدمير حقل تجارب لمحركات الصواريخ.

وقال بومبيو "كوريا الشمالية أكدت التزامها الانتهاء من نزع سلاحها النووي. فضلا عن ذلك أكدت كوريا الشمالية على وعد قطعته في وقت سابق، تدمير حقل تجارب لمحركات الصواريخ".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الطريق نحو الهدف النهائي لن يكون سهلا، ولكن "العالم يستحق كل هذا الجهد".