مقتل وإصابة 3 جنود أمريكان برصاص رجل أمن أفغاني

الأحد, 8 تموز 2018 الساعة 10:18 | سياسة, عالمي

مقتل وإصابة 3 جنود أمريكان برصاص رجل أمن أفغاني

جهينة نيوز

أعلن الجيش الأمريكي في أفغانستان عن مقتل وإصابة 3 جنود أمريكان "بهجوم داخلي" نفذه عنصر بالقوات الأمنية الأفغانية بجنوب البلاد، والذي يعيد إلى الأذهان شبح الهجمات من قبل أفراد مندسين بالمجموعات الإرهابية داخل صفوف القوات الداخلية وشكل معضلة، أثارت قلق القوات الأجنبية على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأشار بيان نشر على موقع القوات الأجنبية في أفغانستان بوقت متأخر من مساء السبت أنه: "قُتل أحد أعضاء خدمة الولايات المتحدة وأصيب عسكريان اثنان خلال هجوم من الداخل في جنوب أفغانستان، في 7 يوليو/تموز".

وأوضح البيان بأن الجرحى تحت المعالجة، لافتة إلى أن حالتهم مستقرة.

وقد فتح الجيش الأمريكي تحقيقاً في الحادثة التي تعد الأحدث في سلسلة من هجمات يطلق عليها الأميركيين مصطلح "الأخضر على الأزرق" ويقوم بها عادة أفراد مندسين بصفوف القوات الداخلية الأفغانية ضد الجنود الأجانب.

سبوتنيك


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