روسيا تراقب سفنا حربية أمريكية دخلت البحر الأسود!

جهينة نيوز

أعلن قيادة البحرية الأمريكية في أوروبا اليوم الأحد عن دخول سفينة "مونت ويتني" الحربية التابعة للأسطول السادس الأمريكي إلى البحر الأسود، حيث ستجرى المناورات الأمريكية – الأوكرانية "سي بريز 2018".

وفي وقت سابق، دخل إلى البحر الأسود أيضا المدمرة الأمريكية "بورتر" مسلحة بصواريخ مجنحة للمشاركة في هذه المناورات البحرية والعمل مع قوات الناتو".

يشار إلى أن أوكرانيا أصدرت قانون في نهاية يناير الماضي يسمح بدخول قوات أجنبية بما فيها القوات الأمريكية إلى أراضيها في عام 2018 من أجل المشاركة في المناورات الدولية "سي بريز" و"رابيد تريدنت".

يذكر أن مناورات "سي بريز" تجرى سنويا منذ عام 1997 في منطقة البحر الأسود جنوب أوكرانيا، بمناسبة ذكرى بداية التعاون العسكري بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

وكانت قناة "سي إن إن" قد نقلت عن مصدر في البنتاغون في وقت سابق أن الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في البحر الأسود من أجل مواجهة القوات الروسية في تلك المنطقة.

وقالت القناة إن واشنطن تسعى بهذه الطريقة ليصبح وجود القوات البحرية الأمريكية في البحر الأسود أمرا عاديا.

وبدورها ردت روسيا، بأنها لا تعارض دخول سفن الناتو إلى منطقة البحر الأسود، مضيفا أن الوجود الأمريكي في البحر الأسود لا يشكل خطرا حقيقيا على روسيا، التي تملك في المنطقة وحدات عسكرية أهم بكثير، مشيرا إلى أن القوات الروسية تراقب الوضع باستمرار، و أنه في حال القيام بأي إجراءات سلبية أو استفزازية من جانب السفن الأمريكية، سيحصلوا على الرد المناسب".

سبوتنيك