الفيفا: على روسيا أن تفخر بأداء منتخبها في كأس العالم

جهينة نيوز

قالت الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، فاطمة سمورة، "مساء امس السبت"، إن المنتخب الروسي لكرة القدم، يمكنه أن يفتخر بأدائه في بطولة كأس العالم 2018، رغم خسارته أمام كرواتيا في مباريات الدور ربع النهائي من البطولة.

وقالت سمورة على "تويتر": إن "الفريق الروسي، على الرغم من خسارته اليوم في سوتشي، يمكنه أن يفتخر بأدائه في البطولة. أنتم ممتازين ونحن نفخر بإنجازكم".

وتأهل منتخب كرواتيا إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 على حساب منتخب روسيا بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بنتيجة 4-3، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سوتشي"، ضمن دور الثمانية لمونديال 2018 الجاري حاليا في روسيا.

وتقام نهائيات بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، في روسيا للمرة الأولى في تاريخها بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو 2018، ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرا في 11 مدينة روسية، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، مدينة روستوف على الدون، بالإضافة للعاصمة موسكو.