الحجز الاحتياطي على أموال موظفين في السورية للاتصالات بينهم مدير عام الشركة!

جهينة نيوز

أصدرت وزارة المالية قراراً من العيار الثقيل يتضمن الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لموظفين في الشركة السورية للاتصالات من بينهم مدير عام الشركة.

وبحسب القرار الذي يحمل الرقم /2053/و الذي نشرته «تشرين» فإن الحجز طال الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ/9/ موظفين في الشركة السورية للاتصالات، وهم المهندس «ب.ب» مدير عام الشركة، والمهندس «س.ح» معاون المدير العام، و«أ.ح» مدير الشؤون القانونية، كذلك المهندس «أ.س» مدير الإدارة التجارية، و«ر.ا» مدير المشتريات والأصول الثابتة، و«ه.ا» رئيس قسم إدارة الموردين، و«ه.أ.ا» رئيس دائرة المصادر الاستراتيجية، و«خ.غ» من مديرية الشؤون المالية، وأخيراً «ف.م» مدير التشغيل في الشركة.

ولم يوضح القرار سبب الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على المذكورين، ولكنه طلب في المادة الثانية منه نشر القرار وإبلاغه من يلزم لتنفيذه.