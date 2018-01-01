أبراج يوم الأحد 2018/7/8 مع خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران

مولود اليوم 7/8: يحب دائماً تلبية رغبات الآخرين ليحصل على المودة، متغير. النجاح يأتي متأخر، يميل للتفاصيل، متطلب، تتراوح أحاسيسه بين الحزن والمرح، طبيعته لكن متفائل أكثر، منفتح الذهن في كثير من الأمور، جسده مثل عقله نشيط، احتمال للبعض ارتباط، تغيير عمل، إنهاء مشاكل، بداية جديدة، موعد انتقال، منزل جديد، كان هناك بعض الركود والجهود بسبب وعود لم تتحقق بعد لكن من الآن لآخر السنة يوجد تغيير لمحل إقامة لكي تستقر الأمور العاطفية أو فكرة سفر وللبعض انتقال لعمل جديد خارج البلد، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم المؤشرات الفلكية ممتازة على صعيد حياتك المالية، لا تفوّت الفرصة، يمكن أن ينعرض عليك من شخص قريب مصلحتك تقتضي بأن توافق ويكون عندك حدث سعيد ينتظرك يمكن مبلغ من المال أو أخبار جميلة أو يمكن أن يكون هدايا ومكاسب لذلك ابتعد قليلاً عن اليقظة ولا ترتجل المواقف، خفف من النفقات لأن اليوم للمال مولود الحمل.

الثور: بما أن القمر في برجك يضاعف جاذبيتك للتحسن وتسير بخطوات هادئة وتشعر بالفرح لأنه يوجد عروض مغرية على صعيد عمل يمكن أعمال جديدة ويمكن أن يبقى على عاتقك، لا تخاف ولا تتهرب من تنفيدها، الحظ لجانبك، كل الأمور جيدة اليوم، خصص وقت و قوّي قلبك اليوم وكن جريء مولود الثور.

الجوزاء: عليك أن تنتبه اليوم قليلاً في حيرة، يمكن أن تأخذ طريقة بتفكير سلبي خاصة مع الأخلار التي تسمعها اليوم من المقربين أو تكتشف تقلبات غير مفهومة أو العواطف أو الأجواء ردة فعل، تشعر أنك تكره نفسك، نصيحة الحلول موجودة لكن أنت بحاجة لأحد أن يمسك بيدك ويبدل مخاوفك، دع الموسيقى والألوان الجميلة تعطيك الثقة بالنفس لأن فترة تحمل لك خيبة أمل ولا تدع وجهك يسود، بمعنى مواعيدك ملخبطة اليوم وأنت متعب مولود الجوزاء.

السرطان: نراك لطيف وتحاول أن تنثر لطفك على من حولك، ينجذب إليك المعارف و الأصدقاء، احتمال أن يحاول شخص استغلال نفسيتك في مشروع يعود عليك بالخسارة، الحذر واجب بكل الأحداث، اليوم تثبت حسن نواياك وتنهي المشكلة على خير والمهم لا تفقد ثقتك بنفسك وتطلب مساعدة من صديق، تحصل على فرصة جميلة، اليوم صراحتك جيدة، واليوم برتاحون الأصدقاء لك، قادر أن تشكل مجموعة أو تلفت النظر اليوم لأنه نهار جيد لك مولود السرطان.

الأسد: اليوم حاول عملك أن يسبق فعلك وفكرك وابتعد عن أحاديث التي لايوجد فيها فائدة، مشاريعك مهمة وحيوية، اليوم يوجد تنفيذ لبعض المشاريع، ممكن أن تتعامل مع غرباء، يمكن وجود صورة ترسمها بخيالك عليك أن تميز بين واجباتك وواجبات الآخرين وتثبت مكانتك العملية وسمعتك الطيبة اليوم، تحسب من أي عاصفة هوجاء، اليوم تشكيك بمحيطك لذلك ركز مولود الأسد.

العذراء: نهارك فيه أمنية تتحق قريباً ولكن انتبه لكل كلمة تقولها اليوم لأن اليوم يترصد أحداً لتحركاتك، استفيد من الظروف المحيطة فيك، سوف تفكر بسفرة أو تريد أن تبتعد عن الهموم، اليوم تستفز بعض الناس بسبب أعصابك كن هادئ ومتروي، حركة وعلاقات مع شركاء ومع حبيب، كن قوي، نهار للترويج ويمكن أن يكون عندك موعد نجاح بمجال اتصال عند العذراء اليوم.

الميزان: مشغول بالأمور المالية، بعض العرقلة بأعمالك لكن اليوم مضطر أن تحول مشاكلك المالية لحلول، ممكن أن تكون بمأزق حرج لهذا السبب لا تعتمد على أحد، ابتعد عن الأقاويل واسرع لتحسين وضعك والتردد لا يفيد بهذا اليوم ولا تنسى أن عملت معروف استره وان نلت معروف انشره، هذا نهار للعطاء والأخذ وضرورة أن تقيّم نهارك بحساباتك، نهار فيه دفع مولود الميزان.

العقرب: لا تتمادى بالتعاون بهذا اليوم، احتمال أن ترتكب خطأ وتظهر نتائجه اليوم في اتخاذ قرار مهم حتى لا تكون عرضة للندم وخاصةً خلاف على صعيد شريك في أمور تافهة، حاول أن تكون سلس وحنون ومتفهم، لا تفتعل المشاكل وتختلق عداوات وتخالف القانون، ركّز على الشراكة، دع القلب ينبض، احتمال وجود تحدي لكن أنت ستكون حذر مولود العقرب.

القوس: نهار فيه رتابة تتسلل لحياتك المهنية بسبب تراكم الأعمال، نهار فيه تقلب بعملك، ينطلب منك أن تحفظ نهارك ووقتك وتكون جهودك جبارة لتتجاوز العقبات ولا تنسى أن تعطي نفسك إجازة مؤقتة وتضع جدول زمني لأعمالك وحتى ترتاح من الضجر والتبرم، بمعنى عليك أن تكون منتبه من تعب جسدي، فرصة مالية، خفف رتابتك اليوم مولود القوس.

الجدي: أمامك فرصة ذهبية لا تتعوض اليوم لذلك انتهز نهارك لأنه يوجد أفكار وتخيلات، لا تفكر كثيراً، تقبّل الوضع مثلما هو، يوجد سعادة بالطريق لك، أينما ذهبت سوف تجذب الأنظار ، يوم للقاء تتعرف على أشخاص جدد أو يشبهونك، خبر جميل والحظ لا يتخلى عنك، انسجام، تناغم بالأجواء، أصدقاء، خبر جميل للأولاد أو تغيير إقامة لك مولود الجدي.

الدلو: لا تدع الشك يسيطر عليك على العكس ابتسم وحافظ على توازنك العائلي وقلل من زيارات الأصدقاء وكن ضمن أجواء العائلة لأنه يوجد تغييرات مفاجئة،حاول أن لا تكون أحكامك قاسية لأن اليوم نريدك أن تكون بالأمن والأمان والحماية وسوف يتعاونو معك وإذا حصلت أعطال لا تعصب لأن اليوم تعمل تعديل على سيارة أو على صعيد الطلبات في المنزل، يمكن أنت تكون محور شيء يخص عائلتك أو يمكن أن يكون أمر شخصي لذلك أنت منشغل كثيراً اليوم مولود الدلو.

الحوت: نهار فيه نشاط وحماسة، احتمال سر تعرفه اليوم وتقوم برحلة لمكان تثبت عاطفتك نحو شخص لآخر أو تهتم بأمور أفضل، استجيب لنداء قلبك ولمصلحتك لأن الأجواء الفلكية تشجعك على أن تستفيد من اتصال مهم أو خبر جميل يتعلق بأحد الأخوة أو الجيران أو الاهتمام، يوم للتواصل والزيارات وللأفكار الجميلة، يوم جيد للبيع والشراء، مقابلات لقاءات اتصالات مولود الحوت.