كرواتيا تتأهل إلى النصف النهائي بفضل ضربات الحظ الترجيحية

جهينة نيوز

حجز منتخب كرواتيا بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم، بعد فوزه على منتخب روسيا بضربات الترجيح بنتيجة (4-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدفين لكل منهما، في اطار منافسات دور الثمانية من المونديال.

أفتتح دينيس تشيرشيف نتيجة المباراة في الدقيقة 31 من تسديدة رائعة، ثم عدل أندريه كراماريتش الكفة في الدقيقة 39، ليضيف دوماجوي فيدا الهدف الثاني للكروات بالدقيقة 101، ثم يعيد ماريو فرنانديز النتيجة للتعادل بالدقيقة 115.

أجرى المنتخب الكرواتي تعديلات على التشكيلة التي خاض بها المباراة الماضية أمام الدنمارك، باشراك كراماريتش بدلا من بروزوفيتش لاعب الارتكاز، كما أحدثت روسيا تغييرات عديدة في طريقة اللعب بالعودة للاعتماد على 4-2-3-1.

ساد التحفظ على أداء المنتخبين في الربع ساعة الأولى، حيث سيطر المنتخب الكرواتي على الكرة في وسط الملعب، دون سياسة هجومية واضحة، في حين بدا الروس منظمين في الخط الخلفي.

حاول الروس استغلال القوة البدنية للمهاجم دزيوبا لافتتاح نتيجة اللقاء بالدقيقة 16، بعدما استقبل كرة عرضية من فرنانديز ولكن لم يتعامل معها بالشكل الأمثل.

جاءت محاولات كرواتيا غير مجدية على المرمى، حيث لم يجد المهاجم الوحيد ماريو مانزوكيتش أي مساندة من لاعبي الوسط، في ظل مشاركة الثنائي مودريتش وراكيتيتش كلاعبي ارتكاز.

كان الجناح الأيمن ريبيتش العنصر الأنشط في صفوف كرواتيا، فقد تسبب في مشاكل كثيرة لمدافعي روسيا بفضل قوته في الالتحامات وقدرته على الاختراق.

وفي الدقيقة 31 استلم دينيس تشيرشيف كرة من دزيوبا على حدود منطقة الجزاء ليقوم بتسديدة مفاجئة سكنت الزاوية اليمنى من مرمى الحارس سوباسيتش، ليعلن عن تقدم روسيا.

أتى الرد الكرواتي في الدقيقة 39، ووسط خفله من مدافعي روسيا اختراق مانزوكيتش الجبهة اليسرى ومرر كرة عرضية لكراماريتش الذي أودعها برأسية داخل الشباك ويعدل النتيجة.

بدأ الكروات في صنع الخطورة على مرمى أصحاب الأرض في الشوط الثاني، وفقد ظهرت السرعة في أدائهم وبات انتشارهم أفضل عن الفترة الأولى,

كاد بريسيتش أن يعطي كرواتيا هدف التقدم من كرة وصلته داخل منطقة الجزاء وسط غياب من رقابة اللاعبين الروس، ولكنه سددها في القائم في لقطة غريبة.

أجرى ستنانيسلاف مدرب روسيا تغييرين بدخول سمولوف وإيروخاين بدلا من تشيرشيف وساميدوث، كذلك دفع زلاتكو داليتش ببروزوفيتش وبريفيتش وكوفاسيتش بدلا من بريسيتش وسترينيتش كراماريتش.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة أثار الحارس سوباسيتش الذعر بين زملائه، بعدما سقط متألما من إصابة في العضلة الخلفية، ولكنه عاد للعب بعد تدخل الجهاز الطبي وتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين.

وتمكن المدافع دوماجوي فيدا من ترجيح كفة كرواتيا في الدقيقة 101 من الشوط الأول الإضافي، ومن خلال ضربة ركنية استغل سوء تمركز لاعبي روسيا ويضع الكرة برأسية داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني عادل ماريو فرنانديز النتيجة لروسيا في الدقيقة 115 بضربة رأسية من مخالفة احتسبها الحكم على لاعب كرواتيا، ليتم اللجوء لضربات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب كرواتيا بنتيجة 4-3 بعد إضاعة منتخب روسيا لركلتين.