بلجيكا.. الآلاف يتظاهرون ضد سياسات ترامب

جهينة نيوز

تظاهر آلاف، اليوم السبت، في العاصمة البلجيكية بروكسل ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المظاهرة تأتي قبل زيارة ترامب المقررة إلى بروكسل الأسبوع المقبل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتجمع المتظاهرون أمام محطة قطار الشمال في بروكسل وحملوا لافتات كتبوا عليها "أوقفوا ترامب" و"التغير المناخي ليس كذبة"، وغيرها من الشعارات المعارضة لترامب.

وشارك في المظاهرة مجموعات مساندة لفلسطين، هتفت ضد سياسيات ترامب، والسياسات الأمريكية إزاء الشرق الأوسط.

وتستضيف بروكسل قمة الناتو، يومي 11 و12 تموز الجاري.