مدرب انكلترا.. محظوظون بالتأهل لنصف نهائي المونديال

جهينة نيوز

قال غاريث ساوثغيت المدير الفني لإنجلترا، إن فريقه محظوظًا بالتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

جاءت تصريحات ساوثغيت في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، عقب فوز الإنجليز على السويد بهدفين دون رد في ربع النهائي.

وأكد ساوثغيت "كنا نعلم أنها ستكون مباراة مختلفة، بعد أن يكون هناك وقت إضافي وركلات ترجيح ضد كولومبيا".

وأضاف "اضطررنا إلى تحمل الكثير من الضغط الجسدي ولكن مرونة الفريق كانت بالغة الأهمية".

وأوضح ساوثغيت "نحن محظوظون بتواجدنا في المربع الذهبي، وأن أكون مدربًا لإنجلترا، نحن هنا بسبب اللاعبين بالإضافة إلى طاقم الموظفين، الجميع هنا يحظى باحترافية كبيرة".

واختتم المدير الفني لإنجلترا تصريحاته بالقول "أتمنى أن يحظى الجميع بليلة هادئة، لأن هذا لا يحدث كثيرًا، إنه شعور رائع".

وتأهلت إنجلترا لنصف نهائي المونديال لأول مرة منذ 28 عامًا لتنتظر الفائز من لقاء روسيا وكرواتيا.