بيونغ يانغ.. السلوك الأميركي في المفاوضات "مؤسف للغاية"

جهينة نيوز

نددت كوريا الشمالية بـ"المطالب المبالغ فيها" للولايات المتحدة، واصفة سلوكها بانه "مؤسف للغاية" اثر المحادثات التي اجراها وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في بيونغ يانغ.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء ان "السلوك الاميركي والمواقف التي اتخذت خلال المحادثات العالية المستوى الجمعة والسبت كانت مؤسفة للغاية".

وقالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية إن عزم بيونغ يانغ "الراسخ والقوي" على التخلي عن برامجها للأسلحة النووية قد يفتر بعد أن طلبت الولايات المتحدة منها نزع سلاحها النووي من جانب واحد وذلك بعد محادثات استمرت يومين.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية إن نتيجة المحادثات "مقلقة للغاية" واتهمت أميركا بالإصرار على نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

ونقلت الوكالة عن بيان لمتحدث باسم وزارة الخارجية القول إن "أسرع طريق" لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي سيكون من خلال نهج مرحلي يلزم الجانبين باتخاذ خطوات متزامنة.