انكلترا تتفوق على السويد بهدفين نظيفين وتعبر إلى النصف النهائي

جهينة نيوز

وصل المنتخب الإنجليزي إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ العام 1990، بتغلّبه على نظيره السويدي 2-0 مساء السبت على ملعب سامارا، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم.

وأحرز هاري ماجواير (30) وديلي ألي (58) هدفي المباراة، وسيلعب المنتخب الإنجليزي في نصف النهائي، مع الفائز من المباراة الاخيرة في دور الثمانية والتي تجمع بين كرواتيا وروسيا مساء السبت أيضا.

وهذا أوّل فوز للمنتخب الإنجليزي على نظيره السويدي في نهائيات كأس العالم، بعدما تعادل معه مرتّين، الأولى بنتيجة 1-1 في مونديال 2002، والثانية بنتيجة 2-2 في مونديال 2006.

ولم يغيّر مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت من تشكيلته الأساسية التي اجتازت كولومبيا بركلات الترجيح في ثمن النهائي، حيث جدّد ثقته في المهاجم رحيم سترلينج ليلعب إلى جانب هاري كاين.

أما مدرب المنتخب السويدي يان أندرسون، فأجرى تغييرين على التشكيلة التي هزمت سويسرا 1-0 في ثمن النهائي، فلعب إميل كرافت في خط الدفاع، وعاد سيباستيان لارسون إلى خط الوسط بعد انتهاء إيقافه.

وباستثناء تسديدة كاين الزاحفة من خارج منطقة الجزاء والتي مرّت بجوار القائم في الدقيقة 19، لم يشهد النصف الأول من الشوط الأول أي تهديد حقيقي على مرميي المنتخبين، نتيجة تكتّل المنتخب السويدي في ملعبه وعدم رغبته في مبادلة الإنجليز للسيطرة على الكرة، واستمر الحال على ما هو حتى الدقيقة 30، عندما افتتحت انجلترا التسجيل عن طريق رأسية من ماجواير اثر ركلة ركنية.

وبقي المنتخب الإنجليزي مسيطرا على المجريات، وكاد أن يضاعف تقدّمه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأوّل، عندما وصلت كرة طويلة إلى سترلينج الذي حاول مراوغة الحارس لكنّه فشل في ذلك، لترتد إليه الكرة لكنّه أثار التسديد في قدم المدافع بدلا من التسديد، لتتحوّل الكرة إلى ركنية لم تثمر.

وكاد المنتخب السويدي يباغت منافسه بهدف التعادل في الدقيقة 47، لكن الحارس جوردان بيكفورد تصدّى بأعجوبة لرأسية ماركوس بيرج، ومن كرة عالية داخل منطقة الجزاء السويدية مرر ماجواير الكرة امام المرمى دون أن تلقى متابعا، قبل أن يسجّل الإنجليز هدفهم الثاني في الدقيقة 58، بعدما رفع جيسي لينجارد كرة عرضية ارتقى لها ديلي ألي وغرسها برأسه في الشباك.

وحرم الحارس بيكفورد السويد من تقليص الفارق في الدقيقة 62 عندما تصدّى لمحاولة قريبة من فيكتور كلايسون، وعاد حارس إيفرتون ليبعد بأطراف أصابعه كرة خطيرة من بيرج في الدقيقة 72، ودخل فابيان ديلف في خط وسط انجلترا بدلا من ألي لتدعيم الحماية أمام منطقة الجزاء، قبل أن يدخل إريك داير مكان جوردان هندرسون، وتبقى النتيجة على ما هي حتى النهاية.