ميركل: الدول الأعضاء في الناتو تريد علاقات معقولة مع روسيا

السبت, 7 تموز 2018 الساعة 15:24 | سياسة, عالمي

ميركل: الدول الأعضاء في الناتو تريد علاقات معقولة مع روسيا

جهينة نيوز

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن الدول الأعضاء في الناتو تريد إقامة علاقات معقولة مع روسيا، وذلك لأن المباحثات في إطار مجلس "روسيا -الناتو" ستكون مطلوبة دائما.

وقالت ميركل في خطاب مصور: "نحن نريد علاقات معقولة بنفس القدر مع روسيا، وذلك لأن المباحثات في إطار مجلس روسيا — الناتو ستكون مطلوبة دوما".

هذا وأوقف الناتو كل التعاون العملي والعسكري مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية. في 1 نيسان/ أبريل من عام 2014، ومع ذلك قررت إبقاء قنوات اتصال مفتوحة في اللجنة التنظيمية النووية على مستوى السفراء وما فوق.


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