الكشف عن خسائر "داعش" في عمليات "ثأر الشهداء" شمالي بغداد

جهينة نيوز

كشف قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد جودت، في تصريح ل"سبوتنيك" اليوم السبت حصيلة بمجمل خسائر تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال ثلاثة أيام من عمليات "ثأر الشهداء"، في شمالي بغداد.

وأعلن جودت، أن عمليات "ثأر الشهداء"، التي انطلقت بها القوات العراقية، وقطعات الشرطة الاتحادية، منذ الرابع من الشهر الجاري، أسفرت عن تفتيش وتطهير 171 قرية.

وأضاف جودت، أن قوات الشرطة، قتلت 6 إرهابيين، وألقت القبض على 15 مشتبه بهم.

وعدد جودت خسائر "داعش" الأخرى، خلال العمليات التي شرعت بها القوات في مناطق تابعة لكركوك، وطريق ديالى، شمالي بغداد، إذ دمرت قوات الشرطة الاتحادية، 5 سيارات مفخخة، و32 مضافة لتنظيم "داعش" الإرهابي.