منتخب ألمانيا يحمل مسؤولية الخروج من المونديال الى اردوغان!

جهينة نيوز

حمل مدير منتخب ألمانيا أوليفر بيرهوف مسؤولية خروج ألمانيا من كأس العالم، إلى اللقاء الذي جمع مسعود أوزيل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا على أنه كان من الضروري استبعاد اللاعب بعد هذه الواقعة.

وقال بيرهوف لصحيفة "دي فيلت" الألمانية: "حتى الآن، لم نجبر أبدا لاعبي المنتخب الوطني على فعل أي شيء، ولكن مع أوزيل لم نتمكن من فعل ذلك، كان علينا أن نفكر بالاستغناء عن خدماته".

وعاد بيرهوف في تصريحات جديدة، ليتراجع عما قاله مضيفا "أنا آسف، كنت مخطئا. لن نعاقب لاعبينا بهذه الطريقة".

وسبق لمسعود أوزيل ومواطنه ألكاي غوندوغان، لقاء أردوغان، والتقطا معه صورة وسلماه قميصين موقعين، وكتب أوزيل على قميصه "إلى رئيسي".

وظهر أوزيل بمستوى متواضع خلال مباريات كأس العالم، حيث خسر المنتخب الألماني أمام المكسيك بهدف دون رد، قبل أن يتم استبعاد لاعب أرسنال من المواجهة الثانية أمام السويد، والي شهدت انتصار الألماني بهدفين مقابل هدف.

وعاد أوزيل لتشكيل ألمانيا الأساسي في المباراة الثالثة، والتي انتهت بالخسارة أمام كوريا الجنوبية، وتوديع البطولة.