أرباح أربعة أعوام هدية ميديكسا لجرحى وشهداء الجيش العربي السوري والقطاع الصحي

جهينة نيوز: حماة- مختار سلهب

اعتبر مدير عام شركة ميديكسا لإدارة النفقات الصحية الدكتور مالك الحسن أن المبادرة والريادة في الوفاء لتضحيات الجيش العربي السوري والقطاع الصحي ولو بشيء بسيط من المال أو الخدمات ربما يكون حافزاً للغير في الحذو بذات الاتجاه موضحاً أن إدارة الشركة خصصت أرباح أربعة أعوام كاملة من عام 2015 وحتى 2018 لدعم اسر شهداء وجرحى الجيش العربي السوري والقطاع الصحي الذين قدموا تضحيات عظيمة في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار البلاد في وجه الإرهاب والعدوان .

وذكر الحسن أن شركة ميديكسا التي تأسست عام 2004 هي أول شركة تخصصت في النفقات الطبية وتقدم اليوم 118 بطاقة تأمين صحي مجانية تشمل أفراد 36 عائلة بما فيهم زوجة وأولاد الشهيد والوالدين على أن تتضمن الرعاية تقديم مبلغ 750 ألف ليرة للعمليات الجراحية إضافة لما تشمله البطاقة من استشفاء وأدوية وخدمات صحية ووعد د الحسن المكرمين بعدم الحاجة الى مراجعة أي جهة حيث سيحضر المندوب الى منازلهم بعد التواصل هاتفياً وهذا عربون وفاء ومحبة لأسر شهداء وجرحى الوطن في محافظة حماة عن القطاع الصحي وقطاع التعليم العالي وتم ذلك في حفل تكريمي على مدرج دار الأسد للثقافة بحماة بحضور محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري وأمين فرع حزب البعث بحماة أشرف باشوري ورئيس الجامعة د. زياد سلطان ومدير عام هيئة الاشرف على التأمين سامر العش والمدير العام للمؤسسة السورية للتأمين إياد زهرة ومدير صحة حماة .