انتشار عناصر الجيش في معبر نصيب الحدودي مع الأردن لتثبيت الامن بعد تطهيره

جهينة نيوز

انتشر عناصر من الجيش في معبر نصيب الحدودي مع الأردن لتثبيت حالة الأمن فيه بعد تطهيره ودحر المجموعات الارهابية منه.

وسيطر الجيش خلال الساعات الـ 24 الماضية على عدد من المخافر الحدودية بريف درعا الجنوبي الشرقي وصولا إلى معبر نصيب حيث انتشر فيه عناصر من الجيش بعد تمشيطه وإزالة مخلفات التنظيمات الارهابية التي اعتدت عليه وسيطرت عليه منذ نحو 3 سنوات.

وحسبما افادت سانا أن منشآت المعبر تعرضت للتدمير والتخريب والسرقة والنهب من قبل المجموعات الإرهابية قبل اندحارها منه.

وأعلن مصدر عسكري أمس رفع علم الجمهورية العربية السورية على معبر نصيب الحدودي مع الأردن نحو 15 كم جنوب مدينة درعا.