قريباً.. أستراليا تلغي جوازات السفر في مطاراتها

جهينة نيوز:

بدأت أستراليا باستخدام طريقة جديدة لمرور المسافرين عبر مطاراتها من دون فحص جوازات السفر المعتاد، الأمر الذي يختصر الجهد والوقت, سيسمح هذا الإجراء الجديد بالاستغناء عن جوازات السفر في المستقبل القريب.

وستحل التكنولوجيا الحيوية الجديدة مكان إجراءات فحص جوازات السفر المملة، عبر التحكم بنقاط المرور الضرورية داخل المطار وصولا إلى الطيارة, حيث سيسمح المسح الإلكتروني بالتعرف على وجه المسافر وشخصيّته ومعلومات عنه من دون إبراز جواز سفره، كما ستحلّ هذه الطريقة مكان استخدام تذاكر السفر الورقية أو الإلكترونية أيضاً.

وقال الرئيس التنفيذي لمطار سيدني في تصريح صحفي: إن هذا الابتكار سيسرع إجراءات التعرف على المسافرين وسيسهل حركتهم أكثر, ولن نحتاج في المستقبل إلى توثيق جوازات السفر والحقائب لدى قيام المسافرين برحلاتهم عبر مطارنا، ولن يضيع وقت زبائننا في البحث عن تذاكر السفر الورقية أو الإلكترونية لإبرازها عند صعود الطائرة.