شيرين: ألبومي الجديد قريباً وأتمنى العودة للتمثيل!

جهينة نيوز:

أكدت المطربة شيرين عبد الوهاب أنها تنتظر طرح ألبومها الجديد قريباً، مشيرة إلى أنه كان من المفترض طرحه مطلع الشهر الجاري، لكن فضلت تأجيله بالاتفاق مع الشركة المنتجة، إلى حين انتهاء مونديال روسيا. وأضافت شيرين في تصريحات تلفزيوينة: «أحلم بتمثيل أدوار درامية تهتم بمشاكل الفلاحين وفئات بعينها من المجتمع، ولا أميل للظهور في دور المطربة». وكانت شيرين شاركت في مسلسل «طريقي» ويحكي عن فنانة تكافح للصعود من الصفر، حيث تواجهها عقبات عديدة على الصعيد المهني والشخصي، لكونها تعيش في إحدى القرى الريفية حيث والدها من أعيان البلد، وتسكن في سرايا وسط الفلاحين وتعاني قهر أفراد أسرتها بسبب عشقها للغناء.