العمليات العسكرية التركية متواصلة في شمال العراق

جهينة نيوز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، إن العمليات العسكرية التركية في شمال العراق متواصلة حتى تطهير قنديل وسنجار من "حزب العمال الكردستاني".

وقال أردوغان في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية"، اليوم السبت "عملياتنا في شمال العراق ستتواصل حتى تطهير قنديل وسنجار من حزب العمال الكردستاني"، متابعا "عازمون على تطهير المنطقة الممدة من تل أبيض حتى القامشلي شمال سوريا من الإرهاب" حسب قوله.

وأضاف أردوغان "ننفذ اتفاق خارطة الطريق الذي توصلنا له مع أمريكا حول منبج شمال غرب سوريا على مراحل، ولن نتوقف حتى تطهير هذه المنطقة من الإرهاب".

وكثف الجيش التركي عملياته العسكرية في شرق البلاد، وشمالي العراق، حيث أعلن في وقت سابق، تحييد 4 مسلحين في غارات نفذتها مقاتلاته على مواقع "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق.

وجاءت عمليات الجيش التركي على خلفية تصعيد "حزب العمال الكردستاني" هجماته على قوات الأمن التركية والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من الجنود الأتراك.

سبوتنيك