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تصوير جوي لمعبر نصيب الحدودي مع الاردن وتوثيق سيطرة الجيش عليه بالاضافة الى معبر الجابر من الجهة الأردنية
السبت, 7 تموز 2018 الساعة 12:11 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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