انفجاران يهزان العاصمة الصومالية مقديشو

جهينة نيوز

وقع انفجار قوي تبعه إطلاق نار كثيف، اليوم السبت وسط العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت تقارير محلية إنه "سمع دوي انفجارات قوية، في المنطقة الواقعة وسط حي بنادر، أعقبه إطلاق رصاص كثيف"، مشيرة إلى أنه لم تتضح أسباب الانفجار على الفور، بينما تصاعد دخان كثيف في المكان.

ونقلت وكالة "رويترز"، بعد وقت قليل من الانفجار الأول، عن مصدر بالشرطة القول إن انفجار ثان وقع أمام مبنى تابع للشرطة في مقديشو.

وأوضح المصدر أن الانفجار الأول نتج عن تفجير انتحاري بسيارة ملغومة قرب القصر الرئاسي.

وذكر نور علي، ضابط شرطة، أن "الانفجار الثاني وقع خارج فندق سايدكا قبالة مبنى الشرطة حيث وقع الانفجار الأول".