ايران تعدم 8 اشخاص على علاقة باعتداءي البرلمان ومرقد الخميني العام الماضي

جهينة نيوز

نفذت إيران حكما قضائيا بإعدام 8 مدانين بالضلوع في اعتداءين وقعا العام الماضي في مبنى البرلمان بطهران، ومرقد الإمام الخميني، جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية صباح اليوم السبت انه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في إيران".

وأضافت الوكالة "وكان هؤلاء العناصر الثمانية من تنظيم "داعش" الإرهابي ضالعين في اعتداءين إرهابيين نفذا العام الماضي على مبنى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ومرقد الإمام الخميني، في مدينة ري جنوب العاصمة".

وأوضحت الوكالة "جرت محاكمة عناصر "داعش" هؤلاء قبل فترة في الغرفة 15، من محاكم الثورة، في طهران برئاسة القاضي صلواتي".

وكان الهجومان وقعا في حزيران/يونيو 2017، وقالت "فارس" إنهما أسفرا عن سقوط 17 قتيلا، وإصابة 46 آخرين.

وكان 5 من المهاجمين قتلوا أثناء تنفيذ العمليتين، أحدهم فجّر نفسه، بينما قضى البقية في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن.

ولفتت "فارس" إلى أن أحد المدانين "خرج من إيران عام 2015 حيث انضم لتنظيم داعش، ثم تسلل إلى البلاد بمعية خلية إرهابية مسلحة وعتاد حربي، وكان يحمل حزاما ناسفا، وأقام في مدينة كرمانشاه باسم مستعار هو أمين حسيني، لكنه لم يرافق الخلية إلى طهران لتنفيذ العملية الإرهابية هناك، من أجل الإعداد والتخطيط لعمليات لاحقة".