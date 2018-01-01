الأمن اللبناني ينظم عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين إلى بلادهم

جهينة نيوز

نظم الأمن العام اللبناني اليوم السبت عودة حوالي 400 مهجر سوري إلى بلادهم عبر معبر جرد عرسال، في ظل انتشار كثيف للجيش اللبناني لضمان أمن العملية.

وأشار المدير العام للأمن اللبناني عباس إبراهيم​ حسب موقع "النشرة"، إلى استمرار تسهيل عودة مئات المهجرين السوريين من منطقة شبعا إلى سوريا وإلى خروج الدفعة الـ3 منهم اليوم السبت استكمالا للدفعات الماضية.

ولفت إبراهيم​ إلى أنه يستمر في تولي ​ملف المهجرين السوريين​ بتكليف من الرئيس ​ميشال عون​، موضحا أن دفعة اليوم هي جزء من الراغبين في العودة، والذين ستزداد أعدادهم تباعا خصوصا مع اتساع رقعة المناطق الآمنة داخل سوريا.

وأضاف أنه تم تنظيم عودة 500 مهجر من ​عرسال​ في المرحلة الأولى و276 مهجرا في المرحلة الثانية، على أن تكون الثالثة اليوم "استكمالا للدفعات الماضية".

وثمّن إبراهيم خطوة حزب الله التي ستصب في نهاية الأمر في تسوية أوضاع الراغبين في العودة والتنسيق بشأنها، متمنيا أن تلقى هذه الخطوة التجاوب اللازم من المهجرين، وقال: "نتمنى أن تكون الخطوة مساعدة لعملنا على الملف الذي ننسّق بشأنه مع مفوضية شؤون اللاجئين والسلطات السورية لتأمين عودة لن تكون إلا طوعية وآمنة".

وذكرت جريدة "الأخبار" اللبنانية أنه لم تمض 48 ساعة على إطلاق آلية تأمين عودة المهجرين السوريين، حتى كانت مراكز حزب الله في الجنوب والبقاع وبيروت تتلقى آلاف اتصالات الاستفسار من نازحين يقيمون ضمن نطاق المراكز التي حددها الحزب، وجميع المناطق اللبنانية، فضلا عن اتصالات الجهات الدولية مع حزب الله، للاستفسار عن هذه الخطوة وأبعادها.

كما لفتت "الأخبار​" إلى أن التيار الوطني الحر يستعد للإعلان "قريبا جدا" عن إنشاء لجان في مختلف المناطق اللبنانية للتواصل مع المهجرين الراغبين في العودة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاسم المشترك بين حزب الله والتيار الحر، هو أن محصلة عملهما ستصبّ عند الأمن العام اللبناني​، "خصوصا في ظل استمرار مكابرة الحكومة اللبنانية ورفضها التنسيق الرسمي مع الحكومة السورية بشأن عودة المهجرين".