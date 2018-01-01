فرق عمل أمريكية وكورية شمالية للتحقق من سير عملية نزع الأسلحة النووية

جهينة نيوز

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتفقتا على تشكيل فرق عمل، التي سوف تشمل التحقق من سير نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت ناويرت، أن بومبيو ناقش مع المسؤولين الكوريين الشماليين، مسألة إعادة رفات الأمريكيين، الذين قتلوا في الحرب الكورية في الخمسينيات، بالإضافة لقضايا نزع السلاح النووي.

ووفقا للوكالة، غادر بومبيو مكان انعقاد المحادثات، لإجراء محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول نتائج الاجتماعات.

هذا وقد اتخذ قرار إنشاء هذه الفرق في ختام اليوم الثاني من الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بيونغ يانغ.

وفي 12 حزيران/يونيو الماضي، عقد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قمة تاريخية في سنغافورة، في أول لقاء يجمع بين رئيسي البلدين، بعد عقود من التوتر الشديد بينهما، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وقال ترامب عقب الاجتماع إنه وقع وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية ستبدأ "بسرعة كبيرة".

بينما وصف كيم جونغ أون، الوثيقة الختامية بأنها "بداية جديدة" في العلاقات بين البلدين، متعهدا "بتغييرات كبيرة" في المستقبل.

وتلزم الوثيقة بوينغ يانغ بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.