250 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لتونس!

السبت, 7 تموز 2018 الساعة 09:50 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

250 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لتونس!

جهينة نيوز

قال صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، إنه وافق على صرف شريحة قرض جديدة بقيمة 250 مليون دولار‭‭‭ ‬‬‬لتونس.

وهذا البرنامج البالغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار والذي تم التوصل إليه في 2016 مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة.

وترفع هذه الشريحة الرابعة من البرنامج إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي لتونس إلى 1.139 مليار دولار.

وانزلقت تونس إلى كساد اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011. ومنذ ذلك الحين فشلت 9 حكومات في خفض عجز الموازنة، وتحتاج تونس إلى قروض بـ 3 مليارات دولار هذا العام وحده، بحسب "رويترز".


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