أبراج يوم السبت 2018/7/7 مع خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران

مولود اليوم 7/7: صاحب بصيرة شهم محب للمعرفة لطيف وديع يعمل على الفن او الصوت بعيد عن الثرثرة شفاف مزاجي متعدد المواهب، رفيق جيد وخاصة فؤ لحظات الحزن، ولد ليعمل والحركة تساعده عل. اظهار مواهبه، تراجع في بعض المشاريع وقلق ببعض القرارات بالعمل ولكن الامور تتحسن في الشهور القادمة، للبعض زواج او اكتشاف امور مخبأة، ارث غير متوقع للبعض، تغيير اقامة او ولادة طفل وحظوظ في نهاية العام، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: نهارك يحمل فرصة متاحة وتوظيف مالي، مال من عمل إضافي او تحصل على اشياء كانت مفقودة، اطلب الهدوء الكامل حتى تغتنم الفرص، توظف هذه الفترة لحماية استقرارك وانتبه من تبذير الاموال، لا تنس الصحة وتفكر كيف تحصل على الاموال.

الثور: القمر ببرجك ثقتك بنفسك كبيرة نشاطك ملحوظ تستعيد حماستك، تتجرأ على طرح أفكار ومبادرات، نهارك يحمل دعوات مهنية ممتازة، الاضواء مسلطة عليك وتبهر الكثيرين بكفاءتك، نهار جيد للثقة والطاقة لان القمر ببرجك.

الجوزاء: تشعر بانك تراوح في مكانك، نهارك يحمل قلة حظ ويحمل لك ملل او خيبة امل او بلبلة او محاولات احتيال، كن هادئا حتى تتجاوز المحنة، وضعك النفسي يكون افضل اذا كنت هادئ، تتوضح الامور بصعوبة، تحسم الامور بصعوبة ووضعك النفسي متقلب لان القمر في برج الثور.

السرطان: تنشط اجتماعيا وتلتقي بالاشخاص وتكون كلمتك واثقة، لا تعصب، تدرس كل امورك ويحدث خبر استثنائي يخالطك باشخاص جدد وتكون مستعد لدعم متبادل حتى تنعم بحظ متصاعد وصداقات غنية.

الأسد: انتبه من محاولة تسرع، تنفذ اعمالك اليوم احتمال ظهور بعض العقبات نتيجة الحسد من الزملاء او الاخطاء المتراكمة، تتعامل مع مسؤولين وتنقلب الامور والاوضاع وتصحح الاخطاء اذا كنت صبور، بادر حتى لو اضطررت لمضاعفة جهودك كي لا يجرح احد كبريائك، تقدم افضل ما عندم وتكون ناجحا.

العذراء: تعيش اوقات متميزة وتحسم أمر، تبدو متحررا يحالفك الحظ بعمليات مالية تجارية او دراسية او مشاغل قانونية، الاوضاع مطمئنة، يحمل لك نهارك اتصالات مهمة وداعمة لتهتم بما عندك من مواهب، حاول استغلال هذا اليوم لصالحك، تنجح بالمقابلات والتجارة.

الميزان: هموم باعادة تنظيم امورك المالية، فرصة متاحة لك لتعطي اهتمام بمن هم حولك ولا تصرف انتباهك عن الامور المحيطة بك، تتفاجأ وتضطر لاعلاء صوتك، حاول اختيار الاصدقاء وناقش بتعقل لابطال الهموم، انتبه لصحتك وصحة المقربين، استحقاقات واستشفاء.

العقرب: انتبه من مشاكل وجدال لان طباعك متقلبة، نهارك فيه لقاء مهم والوقت مناسب للاجتماع بالشركاء العاطفيين او العمل، حاول طلب تعاون من الطرف الاخر وانتبه من نقاش حاد، الديبلوماسية مطلوبة وحاول تعزيز العلاقة مع الطرف الاخر.

القوس: مشغول بانجازات ولديك تراكم أعمال وبإمكانك ان تطلب تعاون من أحد أصدقائك، تحتج على الاعمال، كن واقعي بتقدير مشاكلك دون المجازفة بصحتك، تظهر لديك غيمة فلكية ويكون جوك رومنسي والامور ميسرة.

الجدي: نهار جيد لتتكيف مع المتغيرات الطارئة وتجد حلا لاي مسالة تشغل بالك على الرغم من أنك اليوم تسيطر على الاوضاع وتلتقي بدعم ومساعدة، تفرح لما تحمله لك الفترة من حلم كبير يتوسع او مشروع يبصر النور، ظروف جديدة ولقاءات عن طريق الصدفة تعود عليك بالفائدة، هبر معنوي او اهتمام باولاد او تغير اقامتك.

الدلو: يمر نهارك بهدوء وخطا ثابتة دون ضجيج ماعدا قليل من التعب العائلي او مسالة صحية، لا تعرض نفسك للقسوة او للمشي عكس التيار، لا تعامل الاهل بغضب فقد تقع في المشاكل بسبب زلة لسان، انتبه لاقوالك وخاصة اذا كنت تفكر بامور عقارية، ادرس المعطيات، بعض الاعطال والتصليحات.

الحوت: تركيزك على الدعوات والاتصالات وتجد نفسك امام قرارب لابد ان تتخذه او مسالة تحيرك لكن القمر ببرج صديق لك يفيد مصالحك بالاجمال، تصادف النجاح بكل مجال جريء، تسافر في مهمة او تلتقي ناس في سفر وتعقد صفقة حسب وضعك، كل الظروف لمصلحتك.