ترامب يلتقي ماي والملكة اليزابيث الاسبوع المقبل

جهينة نيوز

يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والملكة اليزابيث الثانية خلال زيارته الرسمية الى المملكة المتحدة الأسبوع المقبل، حسب ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، لكنه سيتجنب قدر الامكان الذهاب الى لندن حيث ستنظّم تظاهرات معادية له.

وصرّحت متحدثة باسم ماي في لقاء صحافي منتظم، "زيارة ترامب هي لحظة مهمة للتشديد على علاقاتنا الوثيقة".

ويصل ترامب الخميس إلى بريطانيا قادما من قمة حلف شمال الأطلسي التي تُعقد في بروكسل، وسيشارك في عشاء في قصر بلينهايم وهو منزل ريفي فخم قرب أكسفورد، حيث ولد ونستون تشرشل.ويأتي العشاء الذي تشارك فيه زوجته ميلانيا ترامب، بعد حفل عسكري.

وأشارت المتحدثة إلى أن من بين المدعوين سيكون هناك عدد كبير من ممثلي عالم الاقتصاد، في وقت تأمل لندن بشدة توقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي.وأضافت المتحدثة "لطالما قالت رئيسة الوزراء إنها ترغب في عقد اتفاق تجاري طموح مع الولايات المتحدة.

التجارة ستكون على جدول الأعمال".وصرّح السفير الأميركي لدى المملكة المتحدة وودي جونسون من جهته في إحاطة صحافية أن ترامب "كان واضحا جدا، يريد ابرام اتفاق ثنائي (...).

سيقوم بذلك بسرعة لأنني أعرف أن الامر أولوية رئيسية بالنسبة إليه".وأضاف "انها زيارة مهمة جدا للرئيس.

المملكة المتحدة هي حليف أساسي للولايات المتحدة، في مجال الأمن كما في الاقتصاد".وسيمضي ترامب وزوجته الليلة في وينفيلد هاوس، مقر إقامة السفير الواقع في ريجنت بارك في لندن.

وستكون الزيارة الوحيدة للرئيس الأميركي الى العاصمة البريطانية حيث تُنظم تظاهرة ستجمع آلاف الأشخاص بعد ظهر الجمعة احتجاجا على سياسة الهجرة التي يعتمدها ترامب وتصريحاته "العنصرية" والقائمة على التمييز "الجنسي".