الصور.. معبر نصيب الحدودي بعد سيطرة ‎الجيش السوري عليه

الجمعة, 6 تموز 2018 الساعة 23:13 | شؤون محلية, أخبار محلية

الصور.. معبر نصيب الحدودي بعد سيطرة ‎الجيش السوري عليه

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