الشياطين الحمر تغتال أحلام البرازيل وتصعد لنصف نهائي المونديال

جهينة نيوز

حصد منتخب بلجيكا بطاقة التأهل إلى دور الأربعة ببطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا حالياً بعد الفوز المثير على حساب البرازيل بنتيجة 2-1 ، اليوم الجمعة ، على ملعب "كازان آرينا" في دور الثمانية للمونديال.

أحرز ثنائية بلجيكا فيرناندينو من هدف ذاتي وكيفين دي بروين في الدقيقتتين 13 و32 بينما أحرز هدف البرازيل ريناتو أوجوستو في الدقيقة 77.

وأنهى منتخب الشياطين بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز أحلام البرازيل مع مدربها تيتي ، وصعد بلجيكا لنصف نهائي المونديال للمرة الثانية بعد مونديال 1986.

جاءت المباراة في غاية الإثارة والندية والإيقاع السريع ، وقدم المنتخبان عرضاً كبيراً انتهى بفوز بلجيكي بأداء تكتيكي أكثر من رائع.

بدأت المباراة بإيقاع مثير بعد أن وصل المنتخب البلجيكي بفرصة بتسديدة من هازارد اصطدمت في الأقدام ولكن المنتخب البرازيلي أهدر مبكراً فرصة قريبة بكرة عرضية ردها القائم ثم عرضية آخرى أهدرها باولينهو بغرابة.

وفي الدقيقة 13 ، نجح منتخب بلجيكا في التقدم بهدف المدافع فيرناندينو في مرماه من كرة عرضية تحولت داخل الشباك البرازيلية.

وأضاع جابريل جيسوس فرصة قريبة آخرى من عرضية سريعة ثم تصويبة رائعة من كوتينيو أمسكها الحارس كورتوا.. وقاد هازارد هجمة آخرى منظمة لبلجيكا بتمريرة إلى مونييه الذي مرر والدفاع أنقذ الموقف.

أبعد كورتوا تسديدة من مارسيلو ، ووجه نيمار تصويبة اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية ثم سجل كيفين دي بروين الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا في الدقيقة 32 بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.

ووجه جيسوس تسديدة بعيدة عن المرمى ثم تصويبة من كوتينيو صدها كورتوا ثم أبعد الحارس أليسون تسديدة دي بروين لينتهي الشوط الأول بتقدم بلجيكي

بدأ الشوط الثاني بتغيير هجومي بنزول روبرتو فيرمينو على حساب ويليان.. ونال لاعب بلجيكا أندرفيلد إنذاراً ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء بداعي سقوط نيمار.. وأضاع باولينهو محاولة برازيلية قريبة ، ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء آخرى بداعي سقوط جابريل جيسوس.

وأشرك المنتخب البرازيلي اللاعب الموهوب دوجلاس كوستا في الدقيقة 58 بدلاً من جابريل جيسوس.. وأضاع هازارد محاولة خطيرة بتسديدة بجوار القائم من هجمة مرتدة سريعة لبلجيكا.

ونال توماس مونييه البطاقة الصفراء بعد إلتحام مع نيمار ، وأشرك منتخب البرازيل التغيير الثالث نزول ريناتو أوجستو بدلاً من باولينهو في الدقيقة 73.. وسجل منتخب البرازيل هدفه الأول في الدقيقة 76 عن طريق ريناتو البديل بضربة رأس وسط غفلة دفاعية.

وأضاع فيرمينو كرة خطيرة فوق العارضة ، ووجه ريناتو تسديدة آخرى بجوار القائم ودفع منتخب بلجيكا اللاعب توماس فيرمايلين على حساب ناصر الشادلي للإصابة في الدقيقة 83.. وأضاع كوتينيو فرصة محققة بتسديدة بعيداً عن القائم.

ونال فيرناندينو إنذاراً ، ودفع اللاعب يوري تيليمانس بدلاً من روميلو لوكاكو في الدقيقة 87 وحصل فاجنر ظهير أيمن البرازيل على إنذار لعرقلة هازارد.. ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء بعد سقوط نيمار في منطقة الجزاء.

وحصل هازارد المتألق على هدف ، وأبعد كورتوا تسديدة خطيرة من نيمار لينتهي اللقاء بفوز بلجيكا.