رجال الأعمال عقدوا ملتقاهم الاقتصادي الخامس بحماة للبحث عن مشروعات استثمارية في المنطقتين الوسطى والشرقية

جهينة نيوز: حماة- مختار سلهب

لأن المنطقة الوسطى من سورية (حماة وحمص) تمثل عقدة المواصلات بين المناطق الجغرافية وتتصل مباشرة مع المحافظات الشرقية الغنية بالموارد الزراعية والثروة الحيوانية ، وهي لا تكتسب أهميتها من موقعها وحسب، بل من اعتبارها بيئة إنتاجية واستثمارية وخدمية لصناعات اعتمدت على الموارد المحلية والمحاصيل الزراعية والثروة المائية وأهمها نهر العاصي وتفاعلا مع الحراك الاقتصادي والاستثماري في مجالات الإعمار وخلق بيئة مناسبة لجذب المستثمرين نظمت مجموعة أورفه لي الملتقى الخامس لرجال الأعمال في حماة الذي عقد مؤخراً برعاية وزير المالية مأمون حمدان وبالتعاون مع هيئات الاستثمار والإشراف على التأمين والتطوير والاستثمار العقاري والمصارف العامة والخاصة وجهات القطاع الخاص المهتمة بمشاريع الإعمار، وذلك بهدف وضع قطار التنمية والاستثمار في هذه المناطق على سكة رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته وتسريع حركته الإنمائية .

وتقدم رجال الأعمال المشاركين في الملتقى برؤى وأفكار وطرحوا صعوبات ومعضلات تبين أن بعضها قابل للحل والبعض الآخر يحتاج لتحديث القوانين والتشريعات التي وعد الوزير حمدان بنقلها الى الحكومة وإيجاد المخارج المناسبة لها.

المشارك في الملتقى الصناعي بسام نورية من حمص استغرب قيام المصرف الصناعي بمنعه من التصرف بكافة سيارات النقل الصناعية المرخصة على منشأته ومنعه أيضاُ من دفع الرسوم لمديرية النقل وبالتالي عدم القدرة على تحريك السيارات في نقل المنتجات رغم وجود اشارات حجز على سجلات هذه الشاحنات تمنع بيعها والتصرف بها وهذا أدى الى توقف شبه كامل للعمل في منشأته الاقتصادية لأنه كفيل لمدين بقرض صناعي والمدين لديه القدرة والملاءة المالية لتسديد قرضه وهي قيد السداد وهذا خلق جواً من السجال والمشاحنات أبدى خلالها مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون عدم استعداد المصرف للتساهل في أمر الديون في حين كان وزير المالية أكثر مرونة في النقاش ضمن جلسات الملتقى وطلب من رجل الأعمال المشارك الاسراع في التوصل مع المدين لإعادة حقه بتسريع الإجراءات المالية وعودة المنشأة للعمل .

في حين استعرض المشارك سامر اسماعيل النشاط الاقتصادي الذي تزايد في السنوات الأخيرة من عمر الحرب والنشاط الملحوظ في حركة الاستيراد والتصدير رغم الحصار الاقتصادي الجائر والذي استطاع رجال الأعمال السوريين التغلب عليه بتنويع العمل وتأسيس فروع في بعض الدول العربية والأجنبية والاستفادة من المزايا في المدن الصناعية في إدخال الصناعات الثقيلة كتجميع السيارات وصهر ودرفلة الحديد وتصنيع المحولات الكهربائية .

وطلب المشارك لبيب إخوان رئيس غرفة صناعة حمص ضرورة إحداث مركز وطني للإحصاء يمنح قواعد البيانات اللازمة لتأسيس وترخيص المشروعات الاستثمارية فيما استعرض رجل الأعمال نعمان الصاري عمل محطة حاويات اللاذقية التشاركي مع مرفأ اللاذقية كشركة عالمية لها فروع في أكثر من 30 دولة بقارات العمل تنقل المنتجات من وإلى سورية تزامناً مع تطوير متسارع في آليات العمل تشجع البواخر للقدوم الى سورية وحالياً هناك مشروع تعميق الرصيف الى أكثر من 16م لاستقبال كافة أنواع السفن الكبيرة في المرفأ مع سرعة التفريغ وتقليل زمن الانتظار الى أدنى حدوده .

وأوضح مديرو المصارف العامة في سورية أن المصارف تمتلك كتلة هائلة من الأموال المعدة للإقراض مبدين استعدادهم لإقراض أي مشروع استثمار مهما علت كلفته المادية وفق الأنظمة النافذة دون حدود لسقف التمويل تشجيعاً للمستثمرين الراغبين في تأسيس مشروعات اقتصادية في سورية وحاصة في مجال التطوير العقاري وإعادة الإعمار لجذب الشركات والمغتربين مع تقديم التسهيلات الكبيرة لإعادة تشغيل المنشآت الاقتصادية المتضررة وتمويل شراء الآلات المستعملة وشراء بعض أنواع المنتجات الجاهزة في بادرة غير مسبوقة من قبل تترافق مع اعفاءات ضريبية.

وذكر مدير عام المصرف الزراعي ابراهيم زيدان في جلسة نقاش أن القروض التشجيعية التي يقدمها المصرف لا تتجاوز قيمة الفائدة فيها 4% ومنها دعم الأبقار المستوردة بقيمة نصف مليون ليرة لكل رأس لتعويض ما تم فقده من الثروة الحيوانية خلال فترة الحرب

ورغب مدير مدينة حسياء الصناعية الدكتور بسام منصور بإحداث فروع للمصارف ضمن المدن الصناعية لتسهيل التعامل المالي والأداء كما استغرب رجل الأعمال يعقوب قصاب باشي طول فترة تحديث البيانات في المصرف المركزي التي تستمر بين 6و9 أشهر وهذا يحول دون تمكين الراغب في الحصول على قر ض جديد .

وأشار رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو الى ارتفاع أجور التخمين المحددة بمبلغ 120 ليرة لكل م2 من الأرض في المنشآت الصناعية في حال طلب تقديمها كضمانة عقارية للحصول على قرض حيث أن غالبية المنشآت مساحتها عشرات الدونمات وربما الهكتارات والتخمين لا يستغرق بضع دقائق في معظم الأحيان .

وشارك في الملتقى، الذي استمر يومين، رجال أعمال وبنوك وشركات مختلفة، تتحضر لإطلاق مشاريعها وبرامجها بالتزامن مع سعي رسمي وشعبي لإعمار ما هدمته الحرب في كل المناطق السورية وخاصة المنطقة الوسطى التي تعتبر قلب سورية الاقتصادي.

واثري جلسات الملتقى متحدثون مميزون من رؤساء هيئات ومديري مصارف وشركات وأكاديميين وباحثين، وتحمل المصارف العامة والخاصة في جعبتها حلولا للقروض المتعثرة مع أمكانية بحث منح المدين المتعثر قرضاً جديداً بضمانات مدروسة في هذه المناطق، خاصة لدى القطاع الصناعي و القطاعات الإنتاجية والخدمية

وقال المدير العام للمجموعة المنظمة عبد الوهاب أورفه لي إن نجاح المجموعة في إقامة خمس ملتقيات عقد الأول والثاني في دمشق والثالث في حلب والرابع في اللاذقية والخامس في حماة وحمص خطوة على طريق الإنعاش الاقتصادي ويعد الأخير الأول من نوعه في المنطقة الوسطى والشرقية، ليطور فكرة ورشات العمل كنشاط مواز يمكن الجهات العامة والخاصة من مخاطبة جمهورها المستهدف مباشرة لتنمية وتحفيز النهوض الاقتصادي والاجتماعي والعقاري حيث الحاجة كبيرة لإعمار ما دمرته الحرب، وللتوسع في الاستثمارات.