روسيا تقرر إجراء مناورات بحرية بالقرب من السواحل السورية

جهينة نيوز:

ستنفذ سفن حربية روسية مناورات قتالية تدريبية في شرق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الساحل السوري مع رمايات صاروخية.

وذكرت بيانات الإخطار الدولي للطيارين (NOTAM)، أن "القوات البحرية الروسية، ستنفذ شرق البحر الأبيض المتوسط بين جزيرة قبرص وميناء طرطوس السوري، عمليات رمي بالصواريخ ولأجل ذلك تغلق المنطقة أمام الطيران في أيام 11و12 و18 و19 و25 و26 تموز / يوليو الجاري من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء بتوقيت دمشق.

وتضم المجموعة البحرية الروسية في البحر المتوسط، ​​من 10 إلى 20 سفينة حربية وسفينة دعم، وذلك وفقا للمهام المحددة لها ولكنها حتما تضم في كافة الأوقات، سفنا أو غواصات تحمل أسلحة عالية الدقة.

وفي 30 حزيران / يونيو، عادت الفرقاطة الأدميرال ايسن، الحاملة لصواريخ كاليبر، من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى سيفاستوبول.

و في 18 حزيران / يونيو توجهت من سيفاستوبول إلى البحر الأبيض المتوسط، السفن الصاروخية الصغيرة، "غراد سفيازسك" و "أوستيج الكبير" و"فيشني فولجك" المزودة أيضا بصواريخ كاليبر.