الجيش السوري يفرض سيطرته على معبر نصيب مع الأردن

الجمعة, 6 تموز 2018 الساعة 16:32 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش السوري يفرض سيطرته على معبر نصيب مع الأردن

جهينة نيوز:

فرضت وحدات من الجيش السوري سيطرتها الكاملة على معبر نصيب مع الأردن، عقب توقيع اتفاق بين الحكومة والجماعات المسلحة في جنوب البلاد.

وذكر شهود عيان، أن رتلا عسكريا كبيرا يضم مئات العسكريين كان متوجها نحو معبر نصيب، مشيرين إلى أنه كان يرفع العلمين السوري والروسي.

ويأتي التحرك عقب التوصل إلى اتفاق بين الفصائل المسلحة في جنوب سوريا، والجيش السوري بضمانات روسية، حول البدء بتسليم الجماعات المسلحة أسلحتها الثقيلة في ريف درعا.

وشمل الاتفاق على وقف إطلاق النار الفوري وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وكذلك تسوية أوضاع المسلحين.


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