شركة روسية تظهر وثائق غوغل «الشخصية» على الملأ

الجمعة, 6 تموز 2018 الساعة 16:24 | تكنولوجيا, إنترنت

شركة روسية تظهر وثائق غوغل «الشخصية» على الملأ

جهينة نيوز:

ذكرت شركة إنترنت روسية، أنها تلقت شكاوى من أن محركها للبحث أظهر بعض وثائق غوغل التي بدا أنها للاستخدام الشخصي.

وأوضح إليا غرابوفسكي، المتحدث باسم ياندكس، يوم الخميس، أن بعض مستخدمي الإنترنت تواصلوا مع الشركة، الأربعاء، ليقولوا إن محركها العام للبحث كان يظهر ما بدا أنها ملفات شخصية لغوغل، وأضاف أن الشركة أبلغت غوغل.

ولم يتبين ما إذا كان واضعو الملفات قد سمحوا بعرضها على الملأ وكم عددها، ولم تعقب شركة غوغل.

وبدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الروس، ليل الأربعاء، في نشر عشرات الوثائق التي قالوا إنها ظهرت في البحث.

وقال غرابوفسكي إن محرك بحث ياندكس يظهر فقط الملفات التي لا تتطلب ولوجا أو كلمات سر، وأضاف أن الملفات ظهرت أيضا في محركات بحث أخرى.


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