طائرات روسية ترصد طائرات «الشبح» الأميركية في سورية

جهينة نيوز:

ذكرالخبير العسكري فلاديمير غوتينيف، أن بين المهام التي كلفت بها مقاتلات "سو-57" في سوريا، كان تعقّب مقاتلات "إف-22" و"إف-35" الأمريكية المتمتعة بتكنولوجيات "ستلس".

وأضاف غوتينيف، العضو في مجموعة خبراء الصناعات الجوية لدى مجلس "الدوما" الروسي، أن وجود "طائراتنا الأربع من طراز "سو-57" في سوريا، أتاح لنا الحصول على معلومات إضافية عن قدرة هذه الطائرة على كشف مقاتلات "إف-22" و"إف-35" الأمريكية المتواجدة في نفس مسرح العمليات العسكرية".

وفي فبراير الماضي، ذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن "سو-57" نفذت خلال تواجدها في سوريا، اختبارات محددة تضمنت، اختبار صاروخ "جو- سطح" متوسط المدى من طراز "إكس59إم كا2".

وهذا الصاروخ قادر على تحديد الهدف بنفسه وإصابته بدقة متناهية على مسافة 200 كيلومتر.

ويتم تزويد "سو-57" بـ14 نوعا من الأسلحة المختلفة، بما فيها صاروخ "إكس-38" الذي يتميز بسرعته الفائقة والتي تصل إلى 2.2 ماخ.