اتفاق بين المسلحين في الجنوب السوري وروسيا على تسليم السلاح

جهينة نيوز:

أعلنت الفصائل المسلحة في جنوب سوريا توصلها إلى اتفاق مع الجانب الروسي حول بدء تسليم أسلحتها الثقيلة في ريف درعا، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم فصائل الجبهة الجنوبية المعارضة في درعا إبراهيم الجباوي، أن الاتفاق تضمن انتشار الشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع الأردن وتسليم السلاح الثقيل تدريجيا للحكومة السورية.

وكان الجيش السوري قد أحكم السيطرة على بلدة "النعيمة" و "مزارع الشرعة" و "اللواء 38 دفاع جوي" غرب بلدة صيدا واللواء " 99 " شمال النعيمة بعد مواجهات مع الميليشيات الإرهابية المنتشرة في المنطقة.

وذكر قائد ميداني أن قوات الجيش السوري في جنوب البلاد تتقدم عند الحدود الأردنية حيث سيطرت على مجموعة من القرى وستصل قريبا إلى معبر نصيب الحدودي الاستراتيجي، منوها الى ‬‬إن الجيش السوري وحلفاءه في محافظة درعا سيصلون إلى معبر نصيب "خلال وقت قصير".