إنفانتينو: وقعنا جميعا في حب روسيا

جهينة نيوز:

أكد رئيس «الاتحاد الدولي لكرة القدم» (فيفا) جاني إنفانتينو اليوم (الجمعة)، انه يشعر وكأنه «طفل في متجر للالعاب»، مشيداً بالتنظيم الجيد لروسيا لنهائيات كأس العالم 2018 وبالشرطة الروسية المبتسمة في «الساحة الحمراء» في موسكو.

وقال إنفانتينو خلال اجتماع في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد من نجوم كرة القدم السابقين: «لقد وقعنا جميعاً في حب روسيا. نحن هنا منذ فترة، وقد اكتشفنا بلداً لم نكن نعرفه».

واضاف: «نلتقي بأناس في الشارع ونرى موسكو بجمالها المذهل (...)، هذا يظهر أن كل المخاوف التي حاول البعض إثارتها مع كأس العالم هذه، ليس فقط أنها لم تتحقق، ولكننا اكتشفنا عكسها تماماً».

وتابع انفانتينو أمام نجوم سابقين مثل الألماني لوثار ماتيوس والهولندي ماركو فان باستن والاوروغوياني دييغو فورلان «هذه هي الصورة الجديدة لدينا عن روسيا. أشعر وكأنني طفل في متجر للالعاب».

وتأتي كأس العالم في ظل توتر بين روسيا والدول الغربية على خلفية ملفات عدة مثل النزاع في أوكرانيا وسورية. كما دعت منظمات غير حكومية إلى مونديال 2018 على خلفية انتهاكات لحقوق الانسان في روسيا.

من جهته، اعتبر بوتين ان «العديد من الصور النمطية حول روسيا تحطمت» بفضل مونديال 2018، مضيفاً: «لقد رأى الناس أن روسيا بلد مضياف وودود لزواره».

وحظي التنظيم والأمن باجماع المتابعين لكأس العالم. وأضيف للنجاح الروسي في هذين المجالين، نجاحاً على المستوى الرياضي مع بلوغ المنتخب الوطني الدور ربع النهائي بفوزه على اسبانيا بطلة 2010 في ثمن النهائي (4-3 بركلات الترجيح، الوقتان الاصلي والاضافي 1-1).

وتلتقي روسيا كرواتيا في الدور ربع النهائي السبت في سوتشي.

واعتبر انفانتينو ان روسيا «أصبحت دولة كرة قدم حقيقية. عدوى فيروس كرة القدم انتقلت الى جسد كل مواطن روسي في جميع أنحاء البلاد».

المصدر أ ف ب