وفاة وزير الإعلام الأسبق عمران الزعبي

جهينة نيوز:

نعت وزارة الاعلام ظهر اليوم، نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية وزير الاعلام الأسبق الاستاذ عمران الزعبي، الذي وافته المنية صباح اليوم في مستشفى الشامي بدمشق.

وكانت مصادر خاصة ذكرت لجهينة ان وزير الاعلام الأسبق عمران الزعبي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة دخل على أثرها العناية المركزة وكانت حالته حرجة.

تجدر الاشارة إلى أن الراحل الزعبي من مواليد دمشق عام 1959، تخرج الزعبي من كلية الحقوق في جامعة دمشق، وعمل محاميًا، نشر العديد من البحوث في مجال القانون المدني والتجاري والسياسي والإعلام، وتولى منصب وزير الإعلام عام 2012.

تتقدم أسرة "جهينة نيوز" بأحر التعازي والمواساة من عائلة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.