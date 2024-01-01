بوتين يلتقي أساطير كرة القدم في الكرملين

جهينة نيوز:

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، لقاء مع أساطير كرة القدم العالمية في قصر الكرملين على هامش المونديال الذي تستضيفه روسيا .

وكان بين الحاضرين الألماني لوثر ماتيوس بطل العالم عام 1990 والهولندي ماركو فان باستن بطل أوروبا عام 1988 والحارس الدنماركي بيتر شمايكل بطل أوروبا عام 1992 والأوروغوياني دييغو فورلان أفضل لاعب في مونديال 2010 والمكسيكي خورخي كامبوس، بالإضافة إلى اللاعبة الإنكليزية ألكسندرا سكوت.

كما حضر اللقاء، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السويسري جياني إنفانتينو، ومساعد بوتين إيغور ليفيتين، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم البطل الأولمبي لعام 1956 نيكيتا سيمونيان.

واعتبر بوتين أن المونديال في روسيا يجري على مستوى عال ويقدّم للمشجعين الكثير من المفاجآت وهذا ما تتميّز به المنافسات الرياضية، وقال: "البطولة نفسها تسير على ما يرام، وعلى مستوى عالٍ، وهناك الكثير من المفاجآت. بالمعنى الدقيق للكلمة هذه هي روعة التنافس، والأقوى دوماً يفوز".

وأضاف: "سوف نولي اهتماماً خاصاً لتطوير كرة القدم. قريباً جداً، بعد نهاية البطولة، سنجتمع مع جميع أولئك الذين يشاركون في تنظيم الثقافة البدنية، مع جميع أولئك الذين شاركوا في بناء وتشغيل هذه المرافق الرياضية والثقافة الرياضية بشكل عام. سنضع خطة كاملة لاستخدام البنية التحتية للرياضة والهندسية والنقل لتطوير الثقافة البدنية في البلاد".