الشركات الروسية تبدأ أعمال التنقيب في سوريا

جهينة نيوز

أعلنت الشركات الروسية العاملة في مجال الطاقة و الغاز عن البدء بأعمال التنقيب إضافة إلى العمل في المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء في سوريا

وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان: "الشركات الروسية المهتمة في العمل على المسار السوري هي "إس أي غي-إنجينيرينغ" و"زاروبيج نفط" و"زاروبيج جيولوجيا" و"تيخبروم إكسبورت" وغيرها".

وأضافت أنه في مجال النفط والغاز، بالتعاون مع الشركاء السوريين، تستكشف روسيا إمكانيات استعادة حقول النفط والغاز ومصافي النفط وعناصر البنية التحتية، كما "يجري التنقيب الجيولوجي على الأرض وعلى الجرف".

أما في مجال الطاقة الكهربائية، فإن الأولوية للجانب السوري هي تنظيم إمدادات الطاقة دون انقطاع للمدن والبلدات.