«يويفا» يسمح بتغيير رابع في الوقت الإضافي في بطولاته

جهينة نيوز:

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم (الخميس) إنه سيسمح للأندية المشاركة في بطولاته، ومن بينها دوري أبطال اوروبا والدوري الأوروبي، باجراء تغيير رابع إذا ذهبت المباراة إلى وقت إضافي اعتباراً من الموسم المقبل.

وفي وقت سابق هذا العام أقر الاتحاد الدولي (فيفا) اجراء تغيير رابع في الوقت الإضافي، وأثبتت القاعدة الجديدة نجاحها في كأس العالم في روسيا.

ووفق لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المعدلة، سيسمح للفرق في دوري الأبطال والدوري الأوروبي باجراء ثلاثة تغييرات في الوقت الأصلي، لكن يمكنها إجراء تغيير رابع إذا ذهبت المباراة إلى وقت إضافي.

والفرق التي تجري أقل من ثلاثة تغييرات على مدار الدقائق 90 الأصلية سيكون بوسعها اجراء أربعة تغييرات في المجمل خلال الوقت الإضافي.

وقال «يويفا» في بيان: «ستدخل سلسلة من التعديلات على لوائح اللعبة حيز التنفيذ على الفور في بطولات الاتحاد الأوروبي المختلفة».

وأوضح أن الأندية المشاركة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي تستطيع وضع سبعة لاعبين بحد أقصى كبدلاء في قائمة المباراة باستثناء المباراة النهائية، إذ سيكون في وسع كل فريق وضع 12 لاعباً بديلاً.

وأجرى الاتحاد أيضاً تعديلات على اللوائح المتعلقة باستخدام وسائل الاتصال الالكترونية في المنطقة الفنية. وقال إن «القانون تم تعديله لينص على أن أي صورة من صور الاتصال الالكتروني ستكون مسموحة إذا كانت تتعلق مباشرة بصحة اللاعب أو سلامته أو لأسباب خططية. لكن يمكن فقط استخدام أجهزة محمولة صغيرة في حجم راحة اليد».

وأشار «يويفا» إلى أن مسؤولي الفرق الذين يستخدمون أجهزة غير مصرح بها سيتم طردهم من المنطقة الفنية.

المصدر رويترز