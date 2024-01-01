«فيفا» يلوم مارادونا بسبب تعليقات «السرقة»

جهينة نيوز:

قال «الاتحاد الدولي لكرة القدم» (فيفا) إنه «يلوم بشدة» الأرجنتيني الأسطورة دييغو مارادونا على تعليقاته بأن فوز انكلترا على كولومبيا في دور الـ 16 لكأس العالم كان سرقة وأن الحكم مارك غايغر لم يكن على مستوى الحدث.

وقال «فيفا» في بيان: «بعد التعليقات التي أدلى بها دييغو أرماندو مارادونا... يلوم فيفا بشدة الانتقادات لأداء حكام المباراة الذي يعتبره إيجابياً في مباراة صعبة ومشوبة بالعواطف».

وأضاف: «يعتبر فيفا أيضاً التعليقات الإضافية والتلميحات غير ملائمة تماماً ولا أساس لها على الإطلاق».

وفازت انكلترا بركلات الترجيح بعد 120 دقيقة مليئة بالنزاعات والاحتجاجات على الحكم والتمثيل وإدعاء الإصابة.

وقال «فيفا» إنه يفعل «كل شيء في قوته من أجل ضمان أن تكون مبادئ اللعب النظيف والنزاهة والاحترام في المقدمة في هذه البطولة».

وفي هذا السياق، قال «فيفا» إنه «يأسف بشدة لقراءة مثل هذه التعليقات من لاعب كتب تاريخ رياضتنا».

وقال مارادونا إن فوز انكلترا كان «سرقة ضخمة» وإن غايغر «لم يكن من المفترض أن يدير مباراة بهذا الحجم».

وأضاف: «غايغر أميركي، يا لها من مصادفة».

المصدر رويترز