تركيا.. الأمر باعتقال 271 جندياً على صلة بغولن

جهينة نيوز:

أعلنت وسائل إعلام رسمية أن السلطات التركية أمرت بإعتقال 271 جنديا في عملية استهدفت أنصار رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب قبل عامين.

وقال تلفزيون "تي.آر.تي خبر" إن عملية بدأت في عشرات الأقاليم للقبض على جنود على صلة بعناصر شبكة غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "ستار" أن معظم الذين يواجهون الاعتقال جنود في الخدمة ومن بينهم عشرة برتبة كولونيل، وهناك أيضا جنرال متقاعد بين المشتبه بهم. وأضافت أن شرطة مكافحة الإرهاب في اسطنبول بدأت العملية الساعة الخامسة صباح اليوم تقريبا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في آذار إن مثل هذه العمليات تحدث بصورة متكررة منذ محاولة الانقلاب وإن السلطات التركية ألقت القبض على نحو 160 ألفا وأقالت نفس العدد تقريبا من وظائفهم العامة منذ ذلك الحين.