ريال مدريد يتعاقد مع أودريوزولا حتى 2024

جهينة نيوز:

أعلن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس (الخميس) تعاقده مع المدافع الإسباني ألفارو أودريوزولا من ريال سوسيداد بعقد يمتد حتى العام 2024.

وقال النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: «اتفق ريال مدريد وريال سوسيداد على انتقال الفارو أودريوزولا وفي انتظار خضوعه إلى الفحص الطبي. اللاعب وقع عقداً مع النادي لمدة ستة مواسم مقبلة».

ويأتي توقيع اللاعب البالغ عمره 22 عاماً تماشياً مع اتجاه ريال مدريد في السنوات الاخيرة للتعاقد مع لاعبين موهوبين صغار السن من إسبانيا حيث ضم النادي من قبل ايسكو واسير يارامندي في 2013 وماركو أسينسيو في 2014 وخيسوس فاييخو في 2015 وداني سيبايوس العام الماضي.

واستدعى يولن لوبتيغي المدافع أودريوزولا حينما كان مدرباً لإسبانيا قبل إقالته عشية افتتاح كأس العالم الحالية على خلفية تفاوضه مع ريال مدريد.

وشارك أودريوزولا في أربع مباريات مع إسبانيا سجل خلالها هدفاً واحداً. وكان ضمن التشكيلة التي خاضت كأس العالم لكنه لم يشارك في أي مباراة.

المصدر رويترز