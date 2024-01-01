اليابان.. هطول "تاريخي" للأمطار وإجلاء مئات الآلاف

جهينة نيوز:

أجلت السلطات اليابانية، مئات الآلاف من منازلهم في مساحات شاسعة من غرب ووسط البلاد، اليوم الجمعة، في وقت تشهد فيه هذه المناطق هطولا غزيرا للأمطار وفيضانات، مما تسبب في انهيارات أرضية وأسفر عن وفاة شخصين.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن سقوط الأمطار "تاريخي"، وحذرت من هطول المزيد من المطر حتى يوم الأحد 8 يوليو، على أجزاء من البلاد تغمرها المياه بالفعل، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث، إنه حتى صباح اليوم الجمعة تم إصدار أوامر لنحو 168 ألف شخص بمغادرة منازلهم، تحسبا لمزيد من الانهيارات الأرضية، كما نصحت السلطات 1.2 مليون آخرين بالمغادرة، وشمل ذلك أجزاء من المدينة السياحية وعاصمة البلاد القديمة كيوتو، حيث أغلقت السلطات بعض الجسور والمتنزهات القريبة من المياه مع ارتفاع منسوب الأنهار.

وبحلول صباح الجمعة، شهد أحد أجزاء جزيرة هونشو وهي أكبر الجزر في اليابان، كمية من الأمطار تعادل ضعف كمية الأمطار المعتادة في شهر تموز.

المصدر: سبوتنيك